Berlín. Una persona murió anoche debido al choque de dos trenes de mercancías sobre un puente en la ciudad alemana de Múnich, según informó este sábado la policía.

El accidente se produjo hacia las 1:40 de la madrugada en un puente situado en el distrito de Milbertshofen de la capital bávara y tras el impacto, dos vagones de uno de los trenes descarrilaron y cayeron desde una altura de aproximadamente cinco metros.

Al llegar la policía, se encontraron con que los vagones estaban parcialmente apoyados sobre la carretera situada bajo el puente, donde fueron asegurados por los bomberos para reducir el riesgo de que siguieran deslizándose.

"Al hacerlo encontraron a un hombre que había sufrido heridas letales durante el accidente. Por suerte en el momento de la colisión no había otras personas en el entorno del puente", explicó el comunicado, que agregó que varios turismos aparcados en las inmediaciones habían sufrido fuertes daños.