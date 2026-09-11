Ginebra. La policía reportó el viernes que cinco personas fallecieron y otras 40 resultaron heridas después de que un autobús turístico de Países Bajos se estrelló contra una barrera de seguridad junto a la carretera y volcó en el este de Suiza.

El bus, con 45 personas a bordo, volcó el jueves por la tarde en una zona de obras entre las localidades de Susch y Zernez, en el cantón alpino de Graubuenden.

Personal de emergencias responde al accidente en el que estuvo involucrada una guagua turística cerca de Susch, en el cantón de los Grisones, Suiza, el 10 de septiembre de 2026. ( The Associated Press )

Siete helicópteros de rescate y 13 equipos de ambulancias participaron en la rápida evacuación de las víctimas, señaló la policía. Tres personas permanecían en estado grave en el hospital. Imágenes del lugar mostraron a operarios con trajes fluorescentes cortando el vehículo volcado con sierras eléctricas durante la noche.

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La fiscalía y la policía investigan la causa del siniestro, aunque se cree que no hay otros vehículos involucrados.

Oad, la agencia que organizó el viaje, dijo en un comunicado que estaba “profundamente conmocionada y devastada por el trágico accidente de autobús” y que sus pensamientos estaban con los afectados y sus seres queridos.

En un mensaje en X, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, prometió que las autoridades locales garantizarán una “investigación completa y exhaustiva” del caso.

Los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, dijeron en un comunicado publicado en redes sociales que “nuestros corazones están con los familiares más cercanos, con todos los que ahora viven con miedo por el destino de sus seres queridos y con los heridos”.