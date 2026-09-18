Un préstamo de $250,000 pesos argentinos (aproximadamente $165) solicitado a través de Facebook derivó, según denunció una mujer en la Ciudad de Buenos Aires, en pagos que alcanzaron los $4 millones (cerca de $2,641.73) y en una serie de amenazas cuando ya no pudo afrontar las cuotas.

La denunciante señaló a una pastora evangélica como una de las personas vinculadas con el fraude financiero.

La querellante, identificada como Mabel, relató a “Telenoche” que entre marzo y abril del año pasado contactó por Facebook a una presunta empresa denominada Génesis y Asociados para solicitar $250,000.

Según su testimonio, en ese momento desconocía que una mujer presentada en redes sociales como “Chris Jabnoski” y vinculada con la actividad era pastora evangélica.

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El perfil de la presunta pastora. ( El Tiempo / GDA )

“Yo me entero que es pastora a través de un mensaje de difusión. Cuando pedí el préstamo no sabía que ella era pastora”, declaró Mabel, según reprodujo “TN”.

Cuotas semanales y recargos por las demoras

De acuerdo con el relato de la mujer, inicialmente debía pagar cuotas semanales de $52,600. La situación cambió cuando perdió su trabajo y comenzó a demorarse con los pagos. A partir de entonces, aseguró, las cuotas aumentaron hasta los $70,000.

Mabel sostuvo que también existían recargos relacionados con el horario en el que se efectuaban las transferencias. “Si te pasabas un minuto ya te cobraban $65,000 de interés”, afirmó.

Según su denuncia, si la deuda continuaba pendiente al día siguiente se agregaban otros $65,000. Además, aseguró que cuando los cobradores se presentaban en su domicilio le exigían otros $85,000 en concepto de combustible.

La mujer señaló que no existía un contrato escrito que estableciera las condiciones del préstamo y que buena parte de las comunicaciones relacionadas con los pagos se realizaban mediante mensajes.

Mabel afirmó que llegó a entregar un total de $4 millones por el préstamo original de $250,000 y que, pese a esa suma, continuaron reclamándole dinero.

“Yo salí a vender a la calle y lo que vendía, en vez de darle de comer a mis hijos, se los daba a ellos”, expresó.

Las amenazas que denunció haber recibido

Según el testimonio, las amenazas habrían comenzado en octubre y aumentado de gravedad durante diciembre. Mabel aseguró que llegó a temer por su integridad y la de su familia.

“Yo tuve mucho miedo. Me han llegado a decir que iban a buscar a sus amigas que estaban presas para que me vayan a buscar, para que entren a mi casa, me rompan todo y me metan un tiro y que termine en silla de ruedas”, relató la denunciante.

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El informe televisivo también exhibió capturas de conversaciones que, de acuerdo con Mabel, correspondían a mensajes enviados desde la supuesta financiera.

En uno de esos intercambios aparecía la fotografía de una calle acompañada por el mensaje: “Estamos yendo a buscarte, sabemos dónde vivís”.

Tras los hechos denunciados, Mabel acudió a la Comisaría 9A de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación deberá determinar cómo funcionaba la organización señalada por la mujer, cuál era el marco legal de sus operaciones y quiénes estuvieron detrás de las presuntas amenazas.