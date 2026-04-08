El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este miércoles, en su primera declaración pública, que Israel está listo para volver a atacar a Irán en el momento que “sea necesario”.

“Estamos preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario”, dijo Netanyahu en un vídeomensaje retransmitido en las televisiones, afirmando que aún hay “objetivos por cumplir” y que ahora Irán “está más débil que nunca” mientras Israel está “más fuerte que nunca”.

Netanyahu aseguró que el alto el fuego es “una pausa en el camino” hacia el logro de sus “objetivos”, que no definió.

PUBLICIDAD

Destacó que Irán lo inicia “derrotado” renunciando a, entre otras cosas, un alto el fuego en el Líbano, país que este miércoles fue atacado con fuerza por Israel causando más de un centenar de muertos.

El primer ministro israelí destacó que esta “operación histórica” contra Irán junto a Estados Unidos se produce en un contexto de amistad personal con el presidente Donald Trump y que ambos han “hecho retroceder al régimen terrorista iraní muchos años”.

“Nos propusimos juntos eliminar una amenaza existencial para el Estado de Israel y para todo el mundo libre. Y estamos cumpliendo esta misión. La estamos llevando a cabo paso a paso, objetivo por objetivo”, dijo.

Respecto a la ofensiva contra Hizbulá en el Líbano, que según Israel y Estados Unidos no se ve afectado por el alto el fuego, indicó que este miércoles Israel le ha asestado el “golpe más duro” desde los miles de ‘bípers’ que Israel hizo explotar en septiembre de 2024 matando a decenas de personas.