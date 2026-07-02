Bangkok. Un niño de 11 años estrelló una camioneta descubierta contra un grupo de monjes que hacían un peregrinaje a pie en el noreste de Tailandia el jueves, lo que dejó ocho muertos, informaron las autoridades.

Un total de 35 monjes de la provincia de Mukdahan, unos 600 kilómetros al noreste de la capital, Bangkok, participaban en la peregrinación. Cinco monjes murieron en el lugar, mientras que otros tres fallecieron en un hospital, según el gobernador de Mukdahan, Worrayan Boonnarat. Otras 14 personas fueron hospitalizadas, cuatro de ellas en estado crítico.

El grupo comenzó la caminata de 260 kilómetros hacia la provincia de Ubon Ratchathani unos 30 minutos antes del accidente.

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Imágenes de una cámara de seguridad compartidas por un grupo local de rescate, la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran a los monjes caminando en fila de uno al costado de una carretera antes de que la camioneta se estrelle contra ellos.

La policía local indicó que el niño estaba bajo custodia y será interrogado cuando lleguen los funcionarios estatales de protección de menores.

La policía señaló que la causa del accidente aún está bajo investigación, pero agregó que los monjes dijeron que vieron cómo el vehículo parecía perder el control antes de salirse de la carretera y estrellarse contra el grupo.