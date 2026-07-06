Bangkok. Un terremoto de magnitud 5.8 sacudió este lunes el sur de la isla filipina de Mindanao, la parte meridional del archipiélago, casi un mes después del temblor de magnitud 7.8 que dejó 81 muertos, sin que las autoridades informaran de daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo, localizó el seísmo a una profundidad de 35 kilómetros y se localizó a 48 kilómetros al sur de la ciudad de Sarangani, al sur de Mindanao, indicó USGS.

El 8 de junio, el potente sismo de magnitud 7.8 que sacudió el sur de Mindanao activó alertas de tsunami en todo el Pacífico -para desactivarse después- y dejó, según el balance oficial, más de 80 fallecidos y una treintena de desaparecidos.

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A causa de ese seísmo, más de 90,000 casas resultaron dañadas, de las cuales 17,600 quedaron destruidas por completo, según las autoridades.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7,000 terremotos, la mayoría moderados.