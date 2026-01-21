Gelida, España. El servicio de cercanías en la región de Cataluña, en el noreste de España, estaba suspendido el miércoles después de que uno de sus trenes se estrelló la noche anterior cerca de Barcelona, según las autoridades.

Al menos una persona murió y otras 37 resultaron heridas en el siniestro. Equipos de operarios trabajaron durante la noche para completar las labores de rescate. El tren chocó contra un muro de contención que cayó sobre las vías, dijeron las autoridades.

La noticia del martes por la noche de otro accidente ferroviario, apenas unos días después del peor desastre en el país desde 2013, dejó a muchos españoles incrédulos. Los equipos de emergencias seguían buscando más víctimas entre los escombros del accidente letal del domingo en la región sureña de Andalucía, a unos 800 kilómetros (497 millas) de distancia. Al menos 42 personas que iban a bordo de los dos trenes perdieron la vida y decenas más resultaron heridas.

El país estaba en el segundo de los tres días de luto declarados por las autoridades, mientras la causa de ese siniestro seguía bajo investigación.

La víctima mortal del accidente del martes era un conductor de tren en prácticas, explicaron las autoridades regionales. De los 37 heridos, cinco estaban graves, de acuerdo con los servicios de emergencias. La mayoría de los afectados viajaban en el primer vagón.

24 Fotos La tragedia ha dejado al menos 40 muertos y decenas de heridos.

La suspensión de los trenes de cercanías causó importantes atascos en las carreteras de acceso a Barcelona el miércoles por la mañana. El gobierno regional pidió a la población que reduzca los viajes innecesarios y a las empresas que permitieran el trabajo remoto mientras durasen los cortes.

“Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias”, escribió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en X el martes por la noche, tras enterarse del siniestro en Barcelona.

Aunque la red de trenes de alta velocidad española suele funcionar sin problemas y, al menos hasta el domingo, había sido sinónimo de confianza, los servicios de cercanías presentan más problemas de fiabilidad. Pese a esto, los accidentes con heridos o muertos no son habituales en ninguno de los dos casos.

El tren de cercanías se estrelló cerca de la localidad de Gelida, a unos 37 kms (23 millas) de Barcelona.

El operador ferroviario español, Adif, dijo que es probable que el muro de contención colapsara debido a las fuertes lluvias que azotaron la región noreste de España esta semana.