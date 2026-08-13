Seis horas antes del terremoto que sacudió a Colombia, Jairo Hernán Saavedra le habló a su amigo DJ Prilla y le contó de una canción que le gustaba y que quería que estuviera en su lápida. Se trataba de “Brilla”.

“El día en que me muera la quiero en mi lápida”, dijo entre bromas, mientras su amigo le respondía que no se iba a morir pronto y que aún le quedaba mucho por vivir.

Nadie imaginó que a las 7:34 de la mañana del lunes, el terremoto de magnitud 7,4 los sorprendería.

Dos días después, rescatistas confirmaron la noticia: Jairo y su esposa, Victoria ‘Vicky’ Caicedo, aparecieron abrazados bajo los escombros.

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La familia estaba compuesta por trillizas: una fue hallada sin vida (Sofía Saavedra Caicedo); otra permanece desaparecida (Isabella) y la tercera se encuentra estable (Ana María).

En medio del hallazgo del cuerpo de Jairo, entre grandes rocas, apareció también su colección de discos de salsa, la música que tanto lo apasionaba.

DJ Prilla compartió un video de los últimos momentos de vida de su amigo, grabado el 9 de agosto.

Allí se ve a Jairo junto a su esposa bailando y celebrando con amigos.

“Vos no te vas a morir, todavía te queda mucho. Nunca imaginé que ese ‘mucho’ eran horas”, dice en medio de la nostalgia.