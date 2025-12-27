Piloto muere en accidente de avión ultraligero frente a playa de Brasil
La fuerza aérea brasileña está investigando qué causó el accidente.
Río de Janeiro. Un avión ultraligero que remolcaba una pancarta publicitaria cayó al mar frente a la playa de Copacabana en Río de Janeiro el sábado por la tarde, causando la muerte del piloto, informaron las autoridades locales.
El cuerpo del piloto fue enviado a la oficina del médico forense para su identificación, señalaron los funcionarios.
Equipos de rescate del departamento de bomberos estaban trabajando en el lugar utilizando motos acuáticas, botes inflables, buzos y apoyo aéreo.
🇧🇷 | LO ÚLTIMO: Un avión monomotor que llevaba una pancarta publicitaria se estrelló en el mar frente a la playa de Copacabana, Brasil.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 27, 2025
Bomberos confirmaron el hallazgo del cuerpo del piloto. pic.twitter.com/sIScVUojDC
La búsqueda también incluye equipos de sonar para ayudar a localizar posibles víctimas adicionales y restos de la avioneta.
Imágenes de cámaras de seguridad publicadas por las autoridades muestran al avión sumergiéndose de nariz en el mar cerca de la playa alrededor de las 12:30 de la tarde.
La fuerza aérea brasileña informó que abrió una investigación sobre la causa del accidente. La aeronave era un Cessna 170A propiedad de una empresa de publicidad.