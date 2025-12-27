Río de Janeiro. Un avión ultraligero que remolcaba una pancarta publicitaria cayó al mar frente a la playa de Copacabana en Río de Janeiro el sábado por la tarde, causando la muerte del piloto, informaron las autoridades locales.

El cuerpo del piloto fue enviado a la oficina del médico forense para su identificación, señalaron los funcionarios.

Equipos de rescate del departamento de bomberos estaban trabajando en el lugar utilizando motos acuáticas, botes inflables, buzos y apoyo aéreo.

La búsqueda también incluye equipos de sonar para ayudar a localizar posibles víctimas adicionales y restos de la avioneta.

Relacionadas

  1. Guarda Costera confirma que un niño de 2 años murió en accidente en Galveston

  2. Lamentan la muerte de amigos en accidente de tránsito en Utuado

  3. Niña de dos años murió al caer en el río Amazonas en una zona que estaba llena de pirañas

Imágenes de cámaras de seguridad publicadas por las autoridades muestran al avión sumergiéndose de nariz en el mar cerca de la playa alrededor de las 12:30 de la tarde.

La fuerza aérea brasileña informó que abrió una investigación sobre la causa del accidente. La aeronave era un Cessna 170A propiedad de una empresa de publicidad.