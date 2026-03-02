QatarEnergy detiene su producción de gas por el conflicto en Medio Oriente
La escalada bélica provoca que Qatar, uno de los principales exportadores de gas, pause su producción.
QatarEnergy anunció el lunes que detendrá su producción de gas natural licuado mientras continúa la guerra en Medio Oriente, sacando del mercado a uno de los principales proveedores mundiales.
La empresa estatal atribuyó la decisión al conflicto bélico y no ofreció un plazo para reanudar su producción.
Los precios del petróleo ya habían aumentado hoy debido a la guerra.
El conflicto en Medio Oriente comenzó el pasado sábado con una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán. Durante el ataque, reportes indicaron que murió el líder ayatolá Ali Jameneí, máximo mandatario religioso y político del país, lo que desató una escalada inmediata de hostilidades en la región.
Desde entonces, los combates se han intensificado, con ataques aéreos, misiles balísticos y el uso de drones por parte de ambos bandos.