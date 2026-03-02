QatarEnergy anunció el lunes que detendrá su producción de gas natural licuado mientras continúa la guerra en Medio Oriente, sacando del mercado a uno de los principales proveedores mundiales.

La empresa estatal atribuyó la decisión al conflicto bélico y no ofreció un plazo para reanudar su producción.

Los precios del petróleo ya habían aumentado hoy debido a la guerra.

El conflicto en Medio Oriente comenzó el pasado sábado con una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán. Durante el ataque, reportes indicaron que murió el líder ayatolá Ali Jameneí, máximo mandatario religioso y político del país, lo que desató una escalada inmediata de hostilidades en la región.

Desde entonces, los combates se han intensificado, con ataques aéreos, misiles balísticos y el uso de drones por parte de ambos bandos.