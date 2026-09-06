La Habana. El expresidente y líder cubano Raúl Castro, de 95 años, reapareció en un acto militar para conmemorar el aniversario de la Seguridad Personal, una dependencia de las Fuerzas Armadas encargada de cuidar a los máximos dirigentes del país, incluido él.

Las inusuales imágenes del evento del sábado en la noche, que duran más de 10 minutos, fueron difundidas en un reporte de la televisión estatal, y lo muestran junto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, su guardaespaldas.

Se ha mencionado que Rodríguez Castro participó en conversaciones con Estados Unidos, que desde enero le impuso a la isla un cerco petrolero y financiero.

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Autoridades de ambos gobiernos reconocieron los diálogos, pero no se ofrecieron detalles de los mismos ni el estado en que se encuentran.

Castro, quien ya no ocupa cargos formales en el gobierno ni en el poderoso Partido Comunista, rara vez aparece en público. Recientemente circularon rumores sobre su salud, dada su avanzada edad, y también por su ausencia —la primera en décadas— en el mitin en julio por el Asalto al Cuartel Moncada, la principal efeméride de la Revolución cubana.

En junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos de asesinato contra Castro por el derribo de avionetas de una organización anticastrista en 1996, las cuales incursionaron en el espacio aéreo cubano como parte de una campaña contra el endurecimiento por parte de Washington de sanciones de todo tipo contra la isla.

En las imágenes de la televisión cubana se ve a Castro, vestido con su habitual uniforme militar verde olivo, llegar caminando junto a militares de alto rango y sentarse en primera fila en un salón cerrado. También se puso de pie en varias ocasiones para recibir un diploma de homenaje y saludar a personas que acudieron al acto.

Es “un honor participar con el General de Ejército (Raúl Castro) en el acto por el aniversario 65 de la Dirección de Seguridad Personal, que tuvo sus orígenes mucho antes del 6 de septiembre de 1961, desde los tiempos de la lucha revolucionaria liderada por el Comandante en Jefe (Fidel Castro)”. expresó el presidente Miguel Díaz-Canel el domingo en la madrugada en la red social X.

En su publicación, el mandatario incluyó varias fotografías del evento, en las cuales se ve a Raúl Castro y al propio Díaz-Canel.

El cerco energético a la isla agudizó una crisis previa de un lustro en la isla, y tuvo impactos relevantes en la población y en la economía de la nación caribeña: apagones de más de 30 horas, deterioro de los sistemas de salud y educación, limitaciones en el transporte, recortes de las jornadas laborales y, en general, una transformación de la vida cotidiana de las personas.