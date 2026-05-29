El estado mexicano de Jalisco, una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrenta creciente preocupación luego del hallazgo de tres mujeres asesinadas en circunstancias similares en un periodo de apenas 11 días, lo que ha despertado sospechas sobre la posible presencia de un asesino serial en la región.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de México y una ciudad frecuentada por miles de visitantes internacionales, incluidos turistas estadounidenses.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, las tres mujeres tenían edades cercanas a los 30 años, presentaban tatuajes y fueron halladas desnudas.

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Hasta el momento, las autoridades no han clasificado oficialmente los casos como asesinatos seriales, aunque la similitud entre los crímenes ha provocado alarma pública y una intensa discusión en medios locales.

“Por el momento, la información preliminar no indica que estén vinculados”, indicaron fiscales estatales al medio mexicano Reporte Diario.

Sede mundialista bajo la lupa

Jalisco será una de las regiones anfitrionas del Mundial 2026 y albergará cuatro partidos del torneo en el Estadio Akron, ubicado en Guadalajara, hogar del club Chivas de Guadalajara.

La preocupación surge en momentos en que México busca reforzar su imagen internacional previo al evento deportivo más importante del planeta.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró recientemente que el gobierno desplegará alrededor de 100,000 miembros de las fuerzas de seguridad durante la Copa Mundial para proteger tanto a turistas como a residentes.

“Estamos trabajando por la paz, la seguridad y el bienestar de los habitantes de este hermoso estado”, expresó Sheinbaum durante una visita oficial a Jalisco en marzo.

Violencia y tensión en la región

Jalisco es considerado uno de los estados más peligrosos de México debido a la fuerte presencia del crimen organizado y la violencia relacionada con los cárteles de droga.

La situación de seguridad se intensificó este año tras el asesinato de un importante líder criminal vinculado al narcotráfico, hecho que desató nuevos episodios violentos en varias zonas del estado.

En medio de este escenario, las autoridades mexicanas enfrentan presión para garantizar la seguridad de millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial.

Los partidos programados en Guadalajara

El Estadio Akron recibirá cuatro encuentros del Mundial 2026, incluyendo partidos de selecciones como México, Uruguay, España, Corea del Sur y Colombia.

México será una de las tres naciones anfitrionas del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.