La monarquía británica atraviesa tiempos convulsos debido a los problemas de salud de dos de sus miembros más importantes: el rey Carlos III y Kate Middleton.

El cáncer de la Princesa de Gales fue un shock no sólo para la familia, sino también para la opinión pública internacional. Hasta que ella misma reveló su situación, hubo mucha especulación .

En medio de la cancelación de su agenda y el aislamiento desde el anuncio en marzo, surgen noticias sobre los sentimientos de Kate con respecto a su estado de salud. Según la prensa internacional, Kate se estaría sintiendo culpable por no cumplir con sus compromisos reales.

La autora del libro “Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims” y la primera biógrafa de la princesa Diana, Lady Colin Campbell, afirmó en una entrevista con la revista española Mujer Hoy, que la situación de salud de Kate es delicada: “Está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y poder cuidar a sus tres hijos, que son muy pequeños”. “Es así, ella está demasiado enferma para estar activa”.

Ahora, completamente alejada de la vida pública, se cree que durante este año asumirá algunos compromisos profesionales, pero no se espera su reaparición en los próximos meses, según la valoración de Campbell.

La autora también muestra un gran aprecio por el príncipe Guillermo, que vive sus momentos más delicados, como marido, como hijo y como padre: “Los británicos son muy conscientes de las circunstancias tan adversas que le está teniendo que vivir al príncipe Guillermo. Está haciendo lo que cualquiera podría hacer en tu lugar.”

En estas complejas circunstancias, más aún ahora con un nuevo proceso electoral, figuras como Beatriz de York , hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson están más en el punto de mira. Lady Colin cree que en los próximos meses aparecerán más en compromisos públicos.