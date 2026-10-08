Estambul. Dos personas murieron el jueves cuando un edificio de siete pisos se derrumbó parcialmente en Estambul, informaron las autoridades. Los equipos de emergencia intentaban llegar hasta al menos a dos personas que permanecían atrapadas en su interior.

La causa del colapso no se conocía de inmediato y había una investigación en marcha. Los equipos de rescate trabajaban para llegar hasta las personas atrapadas, pese al riesgo de un derrumbe adicional del edificio.

Los tres pisos inferiores del edificio, incluida una tienda en la planta baja, se vinieron abajo antes del amanecer en el distrito de Maltepe, en el lado asiático de Estambul, una ciudad que está dividida por el estrecho del Bósforo.

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Los residentes de los pisos superiores fueron evacuados de forma segura, mientras los equipos de búsqueda rescataron a ocho personas más de entre los escombros. Los rescatistas recuperaron dos cuerpos e intentaban llegar a dos personas que aún se creía que estaban en el interior, según la oficina del gobernador de Estambul.

Anteriormente, Davut Gul, gobernador de Estambul, señaló que los rescatistas habían logrado contactar a un niño de 6 años atrapado entre los escombros . No estaba claro de inmediato si el niño estaba entre los rescatados.

Advirtió que el edificio corría el riesgo de un derrumbe adicional, lo que dificultaba las labores de auxilio. También se evacuaron edificios cercanos por seguridad, indicó el gobernador.

Estambul y otras partes de Turquía están llevando a cabo un programa de transformación urbana que busca reemplazar edificios antiguos y con riesgo sísmico por viviendas más seguras.