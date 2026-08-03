El Cairo. Un terremoto de magnitud 5.6 con epicentro en la provincia de Suez, al este de El Cairo, sacudió este lunes la capital egipcia y algunas poblaciones aledañas al canal de Suez, sin que se hayan registrado víctimas aunque sí daños materiales muy limitados, informaron fuentes oficiales.

El temblor se produjo a las 3:00 a.m. hora local a 38 kilómetros al norte de la ciudad de Suez, a unos 120 kilómetros al este de El Cairo, con epicentro a 10 kilómetros de profundidad, según el segundo informe publicado por el Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica (NRIAG, en inglés).

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A magnitude 5.4 earthquake struck Egypt, north of Suez early on Monday, startling a content creator during a livestream. Tremors were felt as far as Gaza, prompting residents to evacuate homes and hotels. No casualties were reported. pic.twitter.com/5WnZhmp6iI — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 3, 2026

El epicentro se situó en las coordenadas 32.61 de latitud este y 30.30 longitud norte, de acuerdo con el comunicado.

El Ministerio de Salud egipcio informó de que ha activado un plan de emergencia para hacer un seguimiento del seísmo con el resto de provincias, sin reportar heridos.

Por su parte, el centro de operaciones de la Media Luna Roja Egipcia recibió varios informes, incluyendo uno sobre el derrumbe de un balcón de una vivienda en la provincia de Suez, sin que se registraran heridos. También un edificio en la zona de Rod al Farag, en el norte de El Cairo, se derrumbó parcialmente, pero sin causar heridos.

La Media Luna Roja urgió a los ciudadanos a que eviten aproximarse a edificios antiguos o a aquellos que muestren signos de daños.

El jefe del departamento de sismos del NRIAG, Sherif al Hady, afirmó al canal egipcio Extra News que hasta el momento habían documentado cinco réplicas, pero todas leves, siendo la más fuerte de magnitud 3.

El temblor generó preocupación entre los ciudadanos, especialmente en la zona metropolitana de El Cairo y las provincias de Suez y el Delta, que compartieron publicaciones en las redes sociales describiendo cómo sintieron temblar sus casas durante varios segundos antes del amanecer.

Si bien Egipto suele experimentar terremotos, generalmente son de magnitud baja a moderada. El golfo de Suez, el golfo de Aqaba y la región del mar Rojo son las zonas con mayor actividad sísmica en Egipto porque están justo donde se separan la placa africana y la placa arábiga.