Jordon Cox, conocido en redes sociales como @couponkiduk, viajó desde Londres hasta Antalya, Turquía, con el objetivo de comparar el costo de una compra de supermercado.

El viaje se realizó con un pasaje de ida y vuelta de 33.01 libras (aproximadamente $44.61) y tuvo lugar en medio de un aumento del 37% en los precios de los alimentos en el Reino Unido entre 2020 y 2025. Según explicó, buscaba comprobar si resultaba más económico adquirir los mismos productos fuera del país.

Cox, quien se identifica como “The Coupon King” (el rey de los cupones), organizó lo que denominó un “día extremo” con el propósito de realizar una compra completa en un supermercado turco. El total abonado por los productos fue de 34,34 libras (aproximadamente $46.41).

De acuerdo con sus cálculos, esa misma canasta en un supermercado del Reino Unido habría costado 89,38 libras ($120.80), o 86,18 libras ($120.53) utilizando una tarjeta de fidelidad. Al sumar el vuelo, el transporte en tranvía y los artículos adquiridos, el gasto total fue de 68,79 libras (aproximadamente $92.97). Según su estimación, la diferencia final fue un ahorro de 20,59 libras (aproximadamente $27.83).

El creador de contenido detalló diferencias de precios en varios productos:

Un paquete de Doritos costaba 84 peniques (aproximadamente $1.07) en Turquía, frente a entre 1.75 y 2.50 libras en el Reino Unido ($2.37 y $3.38).

Las gomitas Haribo tenían un precio de 49 peniques (aproximadamente $0.62) en Turquía, mientras que en supermercados británicos alcanzaban 1.25 libras ($1.69).

La pasta dental Oral B se vendía a 1.71 libras ($2.31) en Turquía y podía costar entre 5 y 6 libras ($6.76 y $8.11) en territorio británico.

Un paquete extragrande de cereales Coco Pops fue adquirido por 2.24 libras ($3.03), cuando en el Reino Unido superaba las 10 libras ($13.51).

También mencionó diferencias en cremas faciales, toallitas húmedas, medias y pañales. Incluso una botella de Smirnoff Red Label de un litro, comprada en el Duty Free turco, tuvo un precio de 15.11 libras ($20.42), mientras que en el Reino Unido alcanzaba 22.75 libras ($30.75).

Ante estos resultados, Cox sostuvo que la situación “no debería ser posible” y pidió a supermercados y autoridades “reducir la carga impositiva” antes de que “todos estemos volando al extranjero por Coco Pops”.

En relación con el impacto ambiental del viaje, señaló que “no es la forma más ecológica de comprar”, aunque aseguró que ocupó “un asiento vacío en el avión” y que, incluso “compensando la huella de carbono del vuelo, sigue resultando más barato”.

Tras completar la experiencia, planteó interrogantes sobre el nivel de los precios: “¿Se fueron demasiado lejos los precios de los supermercados? ¿Y qué se puede hacer para que la compra sea más barata? Esas preguntas necesitan respuesta”. Además, publicó un video en YouTube donde amplía los detalles de su recorrido.