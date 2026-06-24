CARACAS. Un fuerte terremoto sacudió Venezuela la tarde del miércoles, provocando el zarandeo de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país. Las autoridades no proporcionaron información inmediata sobre daños o personas heridas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 7.1 con epicentro a unos 28 kilómetros (17 millas) al oeste de la comunidad de Morón, ubicada en la costa caribeña. Tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

Se produjo una evacuación de edificios y viviendas en Caracas.

"Venezuela":

Porque se registró un #sismo de 7.1 en Caracas pic.twitter.com/oce18BIMnZ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 24, 2026

Los residentes de la capital evacuaron los edificios que se zarandeaban y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al ver muros enteros derrumbados, dejando los muebles a la vista desde la calle. También se observaron columnas de polvo en dos barrios normalmente concurridos de la capital.

🔴 7.1-magnitude earthquake hits Venezuela, causing damage to buildings in Caracas.



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Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Footage seen from inside a building as the 7.5 magnitude earthquake struck in Venezuela. Severe damage has been reported across Northern Venezuela, as numerous reports of injuries have also been reported. pic.twitter.com/E2IohOsJAU — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026

ÚLTIMA HORA | Se registra poderoso terremoto de 7,1 de magnitud en Venezuela: reportan colapsos de varias edificaciones en Caracas https://t.co/vVhsFVi6Mi pic.twitter.com/Xi1BueJJit — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 24, 2026

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Holy shit! This is what the shaking was like during the M7.1 earthquake that just hit Venezuela....👀👀 pic.twitter.com/ZXi5oeBZeD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026