Una orden de arresto por cargos de violencia doméstica fue diligenciada ayer a José Antonio Díaz Martínez, de 45 años, con una fianza de $100,000, informó la oficina de prensa de la Policía.

Contra Díaz Martínez pesan cargos por maltrato y maltrato agravado, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

José A. Díaz Martínez, enfrenta cargos por violencia doméstica. ( suministrada por la Polic )

La querellante denunció que el 25 de diciembre de 2025, a eso de las 9:00 a.m., en Hato Rey, el imputado presuntamente la golpeó con los puños en el rostro y el día anterior intentó estrangularla.

La víctima requirió asistencia médica en una sala de emergencia.

La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, ordenó su ingreso a la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza.

La vista preliminar quedó señalada para el 4 de marzo.