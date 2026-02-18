A la cárcel por cargos de violencia doméstica
Su pareja denunció que, presuntamente, intentó sofocarla.
Una orden de arresto por cargos de violencia doméstica fue diligenciada ayer a José Antonio Díaz Martínez, de 45 años, con una fianza de $100,000, informó la oficina de prensa de la Policía.
Contra Díaz Martínez pesan cargos por maltrato y maltrato agravado, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
La querellante denunció que el 25 de diciembre de 2025, a eso de las 9:00 a.m., en Hato Rey, el imputado presuntamente la golpeó con los puños en el rostro y el día anterior intentó estrangularla.
La víctima requirió asistencia médica en una sala de emergencia.
La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, ordenó su ingreso a la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza.
La vista preliminar quedó señalada para el 4 de marzo.