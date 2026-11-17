Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del área de Mayagüez, diligenciaron ayer, lunes, una orden de arresto contra Ángel Tomás Segarra Aponte, de 50 años, por maltrato y amenaza bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica de Puerto Rico.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 5 de noviembre, cuando, presuntamente, incurrió en maltrato físico y amenazó de muerte a su expareja.

La orden de arresto fue expedida por la jueza Sinia E. Pérez Correa, del Tribunal de Mayagüez, con una fianza de $200,000.

Ángel T. Segarra Aponte, enfrenta cargos por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

Segarra Aponte fue llevado ante la misma jueza quien ordenó su ingreso en prisión al no prestar la fianza impuesta.

El imputado fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

El diligenciamiento de la orden estuvo a cargo del agente Nelson Pérez González, bajo la supervisión del sargento Rubén Lamberty Aldea y el teniente segundo Armando Santiago Ramos.