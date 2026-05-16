Un hombre fue ingresado a prisión luego que fuera arrestado tras ser sorprendido conduciendo un vehículo hurtado, dando lugar a una persecución policíaca.

Los hechos se reportaron el viernes en la mañana en Bayamón.

Las autoridades identificaron al detenido como Jomar A. Nieves Vázquez, de 32 años y quien alegadamente, es hermano del convicto narcotraficante Ángel Ayala Vázquez, conocido en el bajo mundo como “Angelo Millones”.

La intervención se produjo a eso de las 10:50 de la mañana del viernes durante un patrullaje preventivo en la PR-5 en Bayamón, luego que una llamada alertara a las autoridades sobre un vehículo hurtado que transitaba por la PR-5.

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Tras esto, el agente Adam Del Toro, del precinto de Bayamón Centro, quien realizaba una ronda preventiva por la zona, divisó el vehículo e intentó seguirlo, pero al darse cuenta, el conductor inició la huida.

Nieves Vázquez condujo hasta la calle Dakar de la urbanización Forest View, donde perdió el control de la Isuzu Rodeo del 2003 con la tablilla FYG-835 que figuraba como hurtada, y se estrelló contra un poste. Acto seguido, el hombre intentó escapar a pie y logró llegar a la calle 17, donde fue interceptado por agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón, quienes llegaron al lugar.

El caso fue consultado con el caso con el fiscal Alberto Cruz, quien ordenó radicar cargos criminales por violaciones a la Ley 8 de Protección Vehicular y daños agravados. Por estos hechos, el juez Juan Portell determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $15 mil, la que no prestó, por lo que fue ingresado en la Cárcel de Bayamón.

La vista preliminar contra Nieves Vázquez fue señalada para el 28 de mayo.