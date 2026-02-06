Un individuo fue ingresado a prisión luego que fuese arrestado tras alegadamente, ser sorprendido en posesión de un vehículo hurtado en Río Grande.

La intervención se produjo en la calle B de la urbanización Alturas de Río Grande, luego que agentes de la división de Inteligencia y Arrestos de la Policía en Fajardo, recibieran información sobre la presencia del vehículo hurtado en el área de Galateo en Río Grande, informó la Uniformada. Tras esto, “se hizo vigilancia y patrullaje hasta dar con el vehículo, que figuraba hurtado en el pueblo de Guaynabo”, lee el informe. El auto fue descrito como un Toyota Corolla color blanco, con la tablilla JWG-310

La intervención se produjo tras una vigilancia realizada por agentes de la división de Inteligencia y Arrestos de Fajardo. ( Suministrada )

Una vez localizado el vehículo, las autoridades procedieron con el arresto del conductor, identificado como Antonio G. Hernández Morales, de 18 años y vecino de Guaynabo. Contra Hernández Morales se radicaron cargos por comercio ilegal de vehículos y piezas. El imputado fue llevado ante el juez Jerry Negrón, del Tribunal de Fajardo, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $25 mil, la que no prestó por lo que fue ingresado en la Cárcel de Bayamón.

Los agentes Héctor Maldonado y Kristian Amado investigaron los hechos y realizaron la intervención.