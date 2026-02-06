Un menor de 14 años murió tras sufrir un percance de salud, mientras entrenaba en el Complejo Deportivo Filiberto García, ubicado en la carretera PR-144, kilómetro 4.9, del municipio de Jayuya, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron pasadas las 3:00 p.m., cuando el menor sufrió un percance de salud mientras practicaba “halterofilia”, según el informe policíaco.

Tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, el menor fue trasladado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Jayuya, donde el médico de turno indicó que no presentaba signos vitales.

El agente William Pérez Ortiz, adscrito al distrito de Jayuya, investigó los hechos preliminarmente. Agentes de la división de Homicidios del CIC de Utuado, se hicieron cargo del caso.