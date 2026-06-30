Un total de 12 cargos por agresión sexual y maltrato a menores, entre los que se incluye incesto, fueron radicados contra un hombre de Gurabo, por hechos ocurridos entre el 2023 y el 2025.

En comunicado de prensa, el Departamento de Justicia identificó al imputado como Isabelo Santana Casul, de 44 años. Según las acusaciones, alegadamente Santana Casul sometió a dos menores a un patrón de agresiones sexuales y maltrato a menores durante ese periodo de tiempo. Además de los cargos por agresión sexual mediante intimidación y violencia, incesto, actos lascivos y maltrato físico y emocional, contra Santana Casul también se radicaron cargos por el empleo de un arma neumática en la comisión de los delitos.

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Actualmente, las víctimas se encuentran bajo la custodia del Departamento de la Familia. El caso fue investigado por la agente Mariliza Dones Román, de la división de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, mientras que el caso fue llevado ante la juez Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza ascendente a $300 mil al imputado, la que no prestó.

La vista preliminar fue señalada para el 8 de julio.