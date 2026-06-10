Cargos por maltrato de menores y uso y portación de armas blancas fueron radicados contra una mujer que se alega, agredió a un adolescente de 14 años que es su hermano de crianza con un sartén.

La Policía identificó a la imputada como Aida M. Villanueva Betancourt, conocida como “Omy”, de 30 años y vecina de San Juan. Los hechos se remontan al lunes en la tarde, cuando “Omy”, alegadamente se enfrascó en una acalorada discusión con la víctima, en medio de la que se habría armado de un sartén, con el que la emprendió a golpes contra el menor de edad.

La víctima resultó con abrasiones en el ojo derecho, además de haberle roto sus espejuelos. “Omy” fue conducida ante la jueza Dayra Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza ascendente a $20 mil.

Villanueva Betancourt no pudo prestar la fianza, por lo que fue ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.