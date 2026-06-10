Un hombre que es requerido por las autoridades del condado Lake en Florida por agresión sexual contra una menor de edad e incesto, fue arrestado el martes en horas de la tarde en Aguadilla.

La Policía identificó al detenido como Paul J. Rodríguez Vélez. La orden de arresto contra Rodrífguez Vélez fue emitida por la juez Heidi Davis, del condado de Lake el pasado 26 de mayo. Agentes de la división de Inteligencia y Arresto del área de Agudilla diligenciaron la orden de arresto.

Rodríguez Vélez permanecerá detenido hasta que se complete el proceso de extradición a Florida.