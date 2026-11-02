Dos individuos, uno de ellos encapuchado y armado con un cuchillo, agredieron a un hombre y lo despojaron de prendas de oro, $700 en efectivo y una cartera durante un robo reportado en la madrugada de hoy en la calle 7 del barrio Capetillo, en Río Piedras, informó la Policía.

Según la información suministrada por el querellante, los dos individuos, descritos como de tez blanca y vestidos de negro, lo arrojaron al suelo durante el asalto.

Los asaltantes se apropiaron de una pulsera de oro valorada en $500, una cadena de oro valorada en $1,200 y una cartera negra que contenía $700 en efectivo y documentos personales.

La víctima sufrió heridas leves en la parte posterior del cuello, ambas rodillas y la palma de la mano izquierda, pero rechazó recibir asistencia médica.

La investigación de este caso fue referida a la División de Robos del CIC de San Juan.