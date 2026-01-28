Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao informaron que se reabrió el tramo de la carretera PR-901 en el barrio Camino Nuevo de Yabucoa, que estuvo cerrado por un accidente de tránsito con un caballo.

Según la información preliminar, a eso de las 3:00 a.m. de hoy, miércoles, Omar Carrillo Méndez, de 23 años y residente en Maunabo, transitaba en un automóvil marca Hyundai Accent y al llegar al mencionado kilómetro 4.4 impactó un caballo que se encontraba en la carretera.

Como resultado del impacto, el conductor sufrió lesiones de carácter grave y fue transportado en ambulancia a un hospital del área metropolitana para recibir atención médica.

El animal murió en la escena.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Humacao, en unión a la fiscal Janitza Alsina, estuvieron a cargo de la investigación.