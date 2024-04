El licenciado Alexis Álvarez, quien es el representante legal del cantante urbano Luis Nomar Isaac Sánchez, de 21 años, conocido artísticamente como “CDobleta”, aseguró que su cliente no tiene ningún vínculo con el crimen del agente Eliezer Ramos Vélez de 35 años, el Viernes Santo, frente al residencial Sabana Abajo, en Carolina.

Anoche el abogado realizó las gestiones para su entrega al Negociado de Inteligencia y Arrestos en los predios del Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey.

“Ese muchacho no tiene nada que ver. De igual forma, como está el país, lo que pasó fue fatal y se repudia esa acción, lo que pasa es que él tiene un estilo de música controversial para muchos y quieren a través de lo que saba hacer vincularlo”, afirmó el abogado.

PUBLICIDAD

Posteriormente, fue trasladado hasta la División de Homicidios de Carolina, donde iba a ser interrogado con relación al asesinato, tras ser catalogado por el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, como persona de interés en el caso, pero no sospechoso de los trágicos sucesos.

“Ayer la Policía de Puerto Rico adquirió jurisdicción sobre él, iban a intentar hacer una entrevista con él. Ciertamente no le brindó información relacionada a nada porque él desconoce todo lo que está pasando relacionado a las alegaciones sobre el policía. Este joven no estaba en esa área, ese joven estaba en medio de un show cuando ocurrió el fatal y trágico evento”, aseveró el licenciado Álvarez.

Agregó, que no tienen idea sobre el origen de la información con la que se intenta vincular al crimen.

“El joven estaba haciendo lo que saba hacer, cantar en un show al momento de lo que pasó...en el área de Santurce. Tampoco tiene que ver con (la corrida de) las motoras del Rey Charlie, tampoco es cierta”, insistió Álvarez.

A su vez, dijo que desconoce el origen de la la orden de arresto del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) acusando a “CDobleta”, Joshua Enrique Bula Cartagena, Kevin Manuel Bonilla Ramírez y Eli Yaniel Couvertier Pollock por posesión ilegal de un arma de fuego, el 31 octubre de 2023, en la calle Tito Rodríguez, en Santurce.. Los últimos tres fueron arrestados durante el fin de semana.

El licenciado no tiene claro si los cargos federales corresponden al incidente por el que no se encontró causa a nivel estatal, aunque había una fecha de vista preliminar en alzada que no se ventiló.

PUBLICIDAD

Así mismo, recordó el principio de la doble exposición para que una persona no pueda ser juzgada dos veces por el mismo delito.

“Eso que están diciendo que estuvo seis meses preso y que por habeas corpus se cayó el caso tampoco es cierto. La vista se vio en su fondo, el estado tuvo la oportunidad de pasar la prueba y fue no causa (en vista preliminar)”, subrayó, al aclarar que los detenidos estuvieron en custodia de agencias federales quienes optaron por pasar la jurisdicción a la fiscalía estatal para que lo sometieran.

El detenido sería entregado al personal de HSI para encarcelarlo en el Centro Metropolitano de Detención, en Guaynabo. El residencial Sabana Abajo seguirá ocupado mientras se localiza a varios individuos involucrados en el asesinato.

El velorio del agente Eliezer Ramos Vélez comenzará hoy partir de las 11:00 a.m. en el Coliseo Rubén Zayas Montañez, ubicado en la calle Muñoz Rivera en Trujillo Alto.

El comisionado lo ascenderá póstumamente al rango de sargento en una ceremonia que se llevará a cabo a la 1:00 p.m.

El sepelio será mañana a las 11:00 a.m. del miércoles, en el Cementerio Municipal de Trujillo Alto, en la carretera 181 km.7.6 barrio Dos Bocas.