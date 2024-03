Al menos una persona fue arrestada en horas de la tarde del sábado en el residencial Lagos de Blasina en Carolina, uno de los seis residenciales públicos en los que la Policía de Puerto Rico incursionó en la tarde del sábado, como parte de una estrategia para presionar la estructura criminal que opera en el residencial Sabana Abajo en Carolina, con el fin de esclarecer el asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez, registrado el Viernes Santo en horas de la madrugada en Carolina.

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, llegó hasta el complejo de vivienda pública, donde ofreció expresiones a los medios. “Estamos en operativo. Estamos simultáneamente en los residenciales El Faro, El Coral, La Esmeralda, Los Mirtos, Lagos de Blasina, residenciales que están vinculados directamente a la organización criminal del residencial Sabana Abajo. Vamos a mantener constantemente las intervenciones de estos lugares. Acaban de arrestar una persona con drogas aquí en el residencial Lagos de Blasina, también en El Coral me indican que se ocupó bastante droga, y esto es como parte del trabajo que estamos realizando en Sabana Abajo, relacionado a la muerte de mi policía”, manifestó el comisionado, quien añadió que van a aumentar “las intervenciones” en estos residenciales, en los que ya se han destacado cerca de 400 agentes.

PUBLICIDAD

“Vamos a continuar estas intervenciones todo el tiempo que sea necesario en estos seis residenciales que son parte de la organización criminal en Sabana Abajo. Así que la policía va a estar presente en ellos”, añadió López Figueroa, quien apostó al impacto que la presencia policíaca puede tener en la salud económica de la red criminal que controla los puntos de droga en esos lugares. “(La presencia de la uniformada) lo afecta totalmente. La economía de los puntos de venta de drogas previamente identificados, lo afecta totalmente. Ellos lo saben, ellos lo saben. Así que esperamos que prontamente podamos tener bajo la custodia de la policía a esta persona que está vinculada a este asesinato”, aseveró.

13 Fotos Eliezer Ramos Vélez fue más allá del deber tras perseguir a unos gatilleros estando franco de servicio.

Nuevamente, el comisionado hizo una exhortación al público a cooperar con la pesquisa, aunque no dio detalles sobre el flujo de confidencias relativas a este caso. También reveló que aunque han interrogado “personas de interés” en relación al caso, aún no se han producido arrestos por el asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez. “787-343-2020 es el número a llamar, totalmente confidencial. Necesitamos que estos individuos que le dieron muerte a mi policía tengan su día en corte. Estamos haciendo todo lo posible recopilando evidencia, corroborando toda la información que le llega la policía Hasta tanto y en cuanto podamos tener la evidencia suficiente, vamos a estar en esos residenciales”, dijo López Figueroa.

El comisionado detalló que además de la droga ocupada, desde que comenzó la pesquisa en el día de ayer, se han incautado 15 rifles. “En estos días vamos a continuar en ese esfuerzo, pero en tanto y en cuanto no esclarezcamos el caso de Eliezer Ramos Vélez, no vamos a detenernos”, apuntó.

PUBLICIDAD

“Referente al crimen del agente, estamos entrevistando personas de interés para que arrojen luz sobre lo que realmente sucedió allí. Hasta tanto y en cuanto no tengamos un vínculo directo con el crimen, no vamos a cesar nuestro interés de intervenir en estas comunidades, porque la organización más grande que hay en Puerto Rico, y compuesta por hombres y mujeres dispuestos a dar su vida para proteger a otros, es la Policía de Puerto Rico”, añadió el jefe de la uniformada, quien no descartó que los individuos que mataron a Ramos Vélez estén ocultos en alguno de esos residenciales públicos. “Puede ser, cabe la posibilidad”, afirmó al contestar esa pregunta en específico.

De otra parte, el comisionado aseguró que le interesan todos los asesinatos que ocurren en el país pero; “mataron a un policía de Puerto Rico. A mí me interesan todos los asesinatos ocurridos en Puerto Rico. Independientemente este en el camino del narcotráfico, es un ser humano, y le damos el mismo interés y la misma atención. Pero en este caso son aquellos que mantienen la ley y el orden. Y no voy a permitir Ni que agredan a un policía, y mucho menos que me lo maten. Lamentablemente mataron a este en esta ocasión, a Eliezer. Pero el que lo hizo, va a pagar por ello”.

López Figueroa comparó además los esfuerzos que se hacen a diario para esclarecer todos los asesinatos, pero sostuvo que la piedra de tropiezo constante que enfrenta la uniformada es la falta de testigos. “Lo que sucede es que cada vez que ocurre un asesinato en Puerto Rico por el narcotráfico, se obtiene muy poca información. Nosotros sostenemos un caso en los tribunales con testigos Si no tenemos testigos, no podemos sostenerlo. Y muchas veces estas personas se cohíben porque en cada comunidad, son pocos los que están haciendo daño. Los muchos prácticamente se han vuelto presos de estos individuos, Entonces temen declarar. Yo no puedo llevar un caso a un tribunal meramente porque me dijeron Necesito gente valiente, que se enfrente y pueda estar en el proceso para poder sostener un caso”. Añadió que en sus 36 años como policía, “nunca han matado un testigo de un asesinato, a menos que haya estado envuelto en el mismo”.

Ramos Vélez fue asesinado, luego de haber rendido servicio como policía a las 4:00 a.m. del viernes. Este transitaba por la avenida Román Baldorioty de Castro cuando se percató de que unos motociclistas iban disparando al aire. De inmediato, comenzó la persecución y notificó al Centro de Mando de la Uniformada sobre los hechos. Fue ultimado a tiros en su vehículo privado por los maleantes en el residencial Sabana Abajo.