El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, se reafirmó hoy en que el cantante urbano conocido como C-Dobleta, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez de 21 años a quien apodan también como El Diablo Blanco, es la persona de interés que buscan con relación al asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez, adscrito a la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales, ocurrido el viernes de la semana pasada.

El policía, de 35 años, con 12 años de servicio, quien había salido de trabajar aun estando franco de servicio se activó al ver a un grupo de motociclistas y vehículos todoterreno que transitaban disparando por la avenida Román Baldorioty de Castro y los persiguió mientras llegaban los refuerzos que solicitó a través de su radio portátil al Centro de Mando de la Policía, siendo ejecutado frente al residencial a eso de las 4:22 a.m.

No obstante, una persona de interés, según la definición de la propia agencia es una persona que puede aportar a la investigación, en este caso porque fue visto por los alrededores del residencial, pero no necesariamente cometió los hechos.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) había circulado una requisitoria de arresto por un caso ocurrido hace varios meses por violación a la Ley de Armas.

C-Dobleta presuntamente ha estado publicando vídeos en sus redes sociales retando a las autoridades, comentó el funcionario, al indicar que los investigadores buscan evidencia que lo conecte a él, así como a otros sospechosos con el crimen.

Hasta el momento se ha intervenido con 22 personas por diversos delitos las cuales son entrevistadas con relación a los hechos y se han incautado unas 20 armas de fuego, balas y sustancias controladas, como parte de los esfuerzos para generar presión para que se entreguen los sospechosos.

“Tenemos a varias personas, no quiero decir el número exacto, pero tenemos varias personas identificadas que están vinculadas con el vil asesinato de Eliezer Ramos Vélez. En tanto y en cuanto no se entreguen a las autoridades y enfrenten el proceso no nos vamos de aquí del residencial ni de los otros residenciales. Persona de interés que tenemos ahora es C-Dobleta, aparte de que tiene un caso federal”, sostuvo López Figueroa, quien no se refirió a él como implicado.

Al menos 6 residenciales públicos del área de Carolina están ocupados por la Policía, además de Sabana Abajo figuran: El Faro, Lagos de Blasina y el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce, ya que la organización criminal también tiene negocios ilícitos en ese complejo de vivienda pública. Otros tres implicados en el caso federal de HSI por hechos ocurridos en noviembre de 2023, ya fueron capturados.

“En todos estos residenciales el 99 por ciento son personas buenas, personas honestas que están siendo sometidas por un grupo pequeño que los mantiene a ellos prácticamente dentro de sus casas. Es el momento de cambiar el llamado código del silencio”, puntualizó.

Esta mañana, un segundo equipo de agentes se integró a los agentes que ocupan el residencial Sabana Abajo, para brindar servicios a la comunidad, identificar necesidades de adultos mayores y personas con condiciones y extender una mano amiga a los niños.

López Figueroa, impartió instrucciones para integrar al personal de la División de Relaciones con la Comunidad junto al equipo que realiza las mismas funciones en la Policía Municipal de Carolina, realicen dichas labores a partir de hoy, lunes.

“Se irán activando los diferentes programas que ofrece la división de Relaciones con la Comunidad de la Policía y el municipio de Carolina para coordinar ayudas y establecer iniciativas de prevención. La mayoría de la gente que vive Sabana Abajo son personas de bien, productivas, que ayudan a sus vecinos y le sirven vía Puerto Rico. Les exhortamos a estos a que se acerquen a nosotros para que este esfuerzo rinda frutos en beneficio de su comunidad y de sus familias”, señaló López Figueroa.

López explicó que, decenas de policías se sumarán en un esfuerzo paralelo, que iniciará con un proceso de cernimiento y evaluación de la composición de la comunidad y sus necesidades para coordinar ayudas y facilitar servicios.

Además, llevarán programas dirigidos a los niños, en coordinación con la escuela que ubica en la entrada del residencial.

“En la Policía tenemos presentes que tenemos un doble rol en la sociedad. Tenemos que encausar al que comete un delito, pero también tenemos que dar apoyo a los ciudadanos con necesidades y a la comunidad para que se fortalezca. En ese esfuerzo, contamos con el apoyo de los compañeros municipales de Carolina”, finalizó.

El comisionado reiteró su llamado a la ciudadanía a colaborar con la pesquisa llamando a la línea confidencial (787) 343-2020.