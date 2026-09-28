Lo que inicialmente fue reportado como un accidente con heridas leves terminó convirtiéndose en un accidente fatal luego de que Minora Corchado Vargas, de 72 años, falleciera a consecuencia de las heridas de gravedad que sufrió en la colisión ocurrida ayer en la carretera PR-2, en la intersección con la PR-113, cerca de la conocida “Cara del Indio”, en Isabela.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, el accidente ocurrió a eso de las 3:00 de la tarde. Como parte de los hechos, se indicó que Nathaniel Beníquez, de 30 años y residente de Isabela, transitaba por la vía en un vehículo sedán del año 2008 cuando, al llegar a la intersección, realizó un cambio de carril de izquierda a derecha sin tomar las debidas precauciones e impactó un Chevrolet Equinox del año 2015.

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El vehículo impactado era conducido por Marielis Galván Corchado, quien perdió el control y dominio del volante y chocó contra una valla de hormigón, para luego deslizarse hasta impactar un talud de piedras. Al momento de los hechos se registraban condiciones de lluvia. En la colisión también resultaron heridos la conductora y los pasajeros Gladys Corchado Vargas, de 69 años; Francisco Corchado Vargas, de 70 años; Minora Corchado Vargas y Griselle Corchado Vargas, de 64 años, todos residentes de Isabela.

Minora falleció posteriormente como consecuencia de las heridas recibidas durante el choque.

La fiscal Yashira Vélez Muñiz y el agente Daniel Rodríguez Serra, bajo la supervisión del sargento David Pardo Maisonave, trabajaron el caso y ordenaron que a Beníquez se le realizara una prueba de aliento, cuyo resultado fue de 0.00 % de alcohol en su organismo.

La investigación continúa. Las autoridades ordenaron la ocupación de los vehículos.