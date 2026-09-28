Una mujer de 40 años es buscada desde la noche del domingo luego de que presuntamente manifestara que quería privarse de la vida y se internara en un área boscosa en Sabana Grande.

Según el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 11:55 p.m. en la carretera PR-368, a la altura del barrio Machuchal.

La querella fue recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 como un caso de intento suicida.

De acuerdo con la información, la mujer habría manifestado que quería privarse de la vida luego de escuchar que sus familiares tenían la intención de internarla en un hospital. Luego, la mujer presuntamente salió corriendo y se internó en una zona boscosa.

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Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de Sabana Grande fue notificado y realizó una búsqueda durante la noche, pero no logró localizarla.

El teniente Elvin Rivera Rodríguez se encuentra en el lugar y, según indicó, la búsqueda continuará durante la mañana.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

Como medidas de prevención, la Asociación de Psicología de Puerto Rico exhorta a lo siguiente: