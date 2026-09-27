Elvin William Reyes Rosa, de 16 años, será procesado como adulto por el asesinato de su abuela, Lourdes Pérez Mercado, y la tentativa de asesinato de su hermano, Jonathan Jeremy Cabrera Rosa, por hechos ocurridos ayer en el Santa María Shopping Center, en Guaynabo, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La Fiscalía de Bayamón presentó hoy tres cargos contra Reyes Rosa luego de que la investigación estableciera que atacó en varias ocasiones con un cuchillo a su abuela y a su hermano. La mujer murió a consecuencia de las heridas, mientras que su hermano quedó gravemente herido.

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Por estos hechos, la fiscal Glorimar García Ríos presentó cargos de asesinato en primer grado y tentativa de asesinato, conforme a los artículos 93 y 36 del Código Penal de Puerto Rico, y un cargo por violación del Artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por el uso de un arma blanca para perpetrar el crimen.

“Estamos ante una tragedia profundamente dolorosa que impacta para siempre a una familia. Nada puede revertir la pérdida de una vida ni el daño causado por estos hechos. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de aplicar la ley con firmeza. Nuestro ordenamiento penal sanciona severamente las conductas que atentan contra la vida humana, y el Departamento de Justicia ejercerá esa responsabilidad con el rigor que corresponde”, expresó Gómez Torres.

La Juez Nadja G. Banuchi Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto por todos los cargos presentados por la fiscalia y le impuso una fianza al imputado de $225 mil dólares. Reyes Rosa no presto la fianza, por lo cual fue ingresado a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el 8 de octubre.

La investigación estuvo a cargo del agente Jorge Meléndez Meléndez, de la División de Homicidios de Bayamón de la Policía de Puerto Rico.