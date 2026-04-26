Dos niños de 12 años que viajaban en una motora sin tablilla resultaron heridos en un accidente de carácter grave ocurrido en horas de la noche del sábado en la carretera PR-2, kilómetro 157.8, intersección con la calle Carolina en Mayagüez.

Según el informe preliminar de los hechos, suministrado por la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, a eso de las 9:25 de la noche del 25 de abril de 2026, agentes adscritos a la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez investigaron el choque en el que estuvo involucrado un vehículo Nissan Rogue rojo del año 2017, conducido por Alexander G. Fuentes Bespalko, quien transitaba en dirección de Mayagüez a Hormigueros.

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Al llegar a la intersección mencionada, el conductor del vehículo presuntamente rebasó la luz del semáforo, impactando una motora Yongkong Jiayve 150, en la que viajaban los menores de edad y que no contaba con tablilla ni estaba registrada.

Los menores, que resultaron con múltiples heridas como consecuencia del choque, fueron transportados a un hospital del área para recibir atención médica.

La doctora de sala de emergencia diagnosticó a uno de ellos con múltiples traumas en la cabeza.

Ambos fueron referidos a Río Piedras para recibir atención especializada en el Centro Médico. Se desconoce su condición.

A la escena se personó la fiscal Liza Juarbe, quien instruyó tomar fotos y medidas, además de ocupar el vehículo para fines de peritaje.

El agente Carlos Lugo, de Servicios Técnicos, en unión a personal de Patrulla de Carreteras, quedó a cargo de la investigación.