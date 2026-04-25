Un robo se reportó en la tarde de ayer, viernes, en la que unos pillos, que llegaron una motora sin tablilla, cargaron con dinero y propiedad que la víctima valoró en $90,000, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron en una residencia de la calle Bahía, en Puerto Nuevo, San Juan, a eso de las 4:30 p.m.

El informe policiaco detalla que “el perjudicado manifestó que, mientras se encontraba frente a su residencia, llegaron dos individuos a bordo de una motora color azul, estilo ‘chuma’ y sin tablilla. Los sujetos no pudieron ser identificados, ya que se encontraban con el rostro cubierto”.

PUBLICIDAD

Añade que “el querellante indicó que, mediante amenaza e intimidación y apuntándole con un arma de fuego, los individuos lo despojaron de $1,000 en efectivo, así como de varias prendas de valor, entre estas una cadena de oro estilo cubana de 18 quilates, una pulsera de oro de 18 quilates y un reloj marca Rolex, modelo Presidente en oro”.

El valor total de la propiedad hurtada fue estimado por el perjudicado en aproximadamente $90,000.

El agente Christian Bruno, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo, investigó de forma inicial. Refirió la pesquisa a personal de la División de Robos de San Juan.