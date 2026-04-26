Un hombre, de 67 años y vecino de Utuado, enfrenta cargos criminales por presuntamente agredir a una persona mayor.

El imputado fue identificado por las autoridades como Raymond Collazo Rivera.

Según la investigación de la Policía, Collazo Rivera, aparentemente agredió a otro hombre el pasado viernes, 24 de abril. La víctima tiene 61 años.

La fiscal Darilis M. Alicea Cordero instruyó radicar un cargo por el artículo 127 (maltrato a persona de edad avanzada).

Tras analizar la prueba, el juez Rafael Pérez Medina, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $5,000.

Collazo Rivera prestó la fianza a través de un fiador privado, por lo que quedó bajo vigilancia electrónico (grillete) hasta que se celebre la vista preliminar el 8 de mayo.

El agente William Serrano Torres, adscrito al Precinto 373 de Mameyes del área de Utuado y bajo la supervisión del sargento Luis Reyes Medina, estuvo a cargo de la investigación.