La Fiscalía de Fajardo radicó múltiples cargos criminales el lunes contra la madre y el padrastro de un menor de 12 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza, en hechos ocurridos el 2 de diciembre de 2025 en una residencia de la comunidad Villa Muñeco, en Culebra.

Los acusados fueron identificados como Giomar Solesnir Mercado Díaz, de 35 años y madre del niño, y Jesús Jonathan Quiñonez Guzmán, de 47 años y padrastro del menor.

Giomar Solesnir Mercado Díaz, de 35 años y madre del niño. ( Suministrada )

Contra Mercado Díaz se presentaron cargos por violaciones a la Ley de Armas relacionadas con dejar un arma al alcance de menores, así como por dos cargos de maltrato y dos cargos de negligencia bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

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Por su parte, Quiñonez Guzmán fue acusado por violaciones a la Ley de Armas, entre ellos portación de un arma y dejar un arma al alcance de un menor. Además, enfrenta un cargo por maltrato y dos cargos por negligencia al amparo de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Jesús Jonathan Quiñonez Guzmán, de 47 años y padrastro del menor. ( Suministrada )

De acuerdo con la investigación de la Policía, el menor falleció como consecuencia de una herida de bala. Según la pesquisa, respaldada por los hallazgos de la autopsia y otros exámenes forenses, el niño murió por suicidio.

La prueba fue presentada ante el juez Jerry Negrón Marín, del Tribunal de Fajardo, quien encontró causa para arresto contra ambos imputados.

Al padrastro del menor se le impuso una fianza de $220,000, mientras que a la madre se le señaló una fianza de $320,000. Ambos fueron ingresados en una institución correccional al no prestar las fianzas.

Los hechos del trágico caso

El trágico incidente se reportó cerca de las 10:00 p.m. del 2 de diciembre, cuando vecinos llamaron al cuartel de Culebra para alertar sobre una detonación en la residencia. También notificaron al padre del niño, quien no residía en la isla municipio. El hombre, a su vez, contactó a unas amistades para que acudieran a la vivienda y corroboraran lo que estaba ocurriendo.

El menor se encontraba solo en una vivienda que carecía de servicio de energía eléctrica y que, según la investigación, no estaba en óptimas condiciones. Su madre había viajado a la isla junto a su pareja para acompañarlo a una cita con un oficial sociopenal, como parte de las condiciones de una probatoria federal.

La pistola ocupada cerca del menor era ilegal. En la escena también se recuperó un casquillo.

La pesquisa estuvo a cargo de la agente Luz Sánchez Torres, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, junto con la fiscal Karem Calo Pérez.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.