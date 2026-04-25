Una mujer fue acusada por haber amenazado a su madre, de 79 años, con un cuchillo, informó la Policía.

El incidente ocurrió el pasado miércoles en la residencia de la adulta mayor en la urbanización Monte Bello, en Cabo Rojo. Pero, no fue hasta ayer que se acusó a Joanna Soler García, de 41 años, por los hechos.

El informe policiaco no detalla la razón por la que la mujer amenazó a su madre. Sólo se indica que “Soler García, mientras portaba un arma blanca (cuchillo), amenazó a su madre, una adulta mayor de 79 años”.

Por los hechos, la fiscal Yanitza Negrón le presentó cargos criminales por violación a los artículos 6.06 de la Ley de Armas, así como al artículo 127 b del Código Penal por amenaza.

PUBLICIDAD

El caso fue presentado ante la consideración de la jueza Annelie Carlo Rivera, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa probable para arresto en los cargos sometidos. Le fijó una fianza global de $10,000, la cual no fue prestada. Fue fichada e ingresada en la Institución Correccional 705 de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 7 de mayo de 2026.