Un hombre que alegadamente hirió de bala a un compañero de trabajo en horas de la madrugada del jueves, frente al complejo Acrópolis Deportivo de Manatí, fue acusado hoy por esos hechos.

El imputado, a quien el juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo le impuso una fianza ascendente a $1.5 millones de dólares, fue identificado como Roberto Samuel Meléndez Rosado, de 25 años y conocido como “El Moro”, vecino de Manatí.

Los hechos ocurrieron a eso de las cuatro de la madrugada del del jueves, cuando la víctima, identificada como Ángel G. Figueroa Toledo, de 30 años, aguardaba a ser recogido por personal de una empresa de “Landscaping” en la que trabajaba, a orillas de la carretera PR-670, cuando resultó herido de bala en el abdomen, a manos de Meléndez Rosado. Según trascendió, ambos hombres tuvieron una discusión, lo que dio paso a la balacera.

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La víctima fue transportada al hospital Doctor’s Center, donde murió horas después. Meléndez Rosado, quien cumplía una sentencia en probatoria por violaciones a la Ley de Armas, fue arrestado el viernes e ingresado a prisión luego que se le revocara ese privilegio.

La vista preliminar en su contra fue señalada para el primero de octubre.