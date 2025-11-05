Una fianza global ascendente a $4.2 millones, le fue impuesta a tres hombres a los que se les imputa ser los artífices de un doble asesinato reportado durante la noche de Halloween en un establecimiento de Lajas.

El incidente registrado en el negocio La Palmira en Lajas cobró la vida de Daniel Morales González y de Roberto Medina Vélez, de 75 años, quien murió mientras recibía atención médica en el hospital La Concepción de San Germán.

En comunicado de prensa, el Departamento de Justicia informó que se radicaron cargos contra Christopher Tirado Henríquez, Jordan Lugo Méndez y Orlando Flores Luciano. El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez determinó causa para arresto contra el trío, imponiéndole una fianza ascendente a $3.3 millones a Tirado Henríquez y de $600 mil a Flores Luciano. Estos no prestaron las mismas por los que serían ingresados a prisión.

Mientras que contra Lugo Méndez, quien no ha sido arrestado, se presentaron acusaciones en ausencia, por las que el juez expidió una orden de arresto con una fianza ascendente a $3.3 millones.

Hasta el momento las autoridades no han soltado prenda de las circunstancias que rodearon el incidente, ni de quien habría sido el blanco de las balas. En la escena se recuperaron al menos ocho casquillos de bala.

El agente Julio Rosario, de la División de Homicidios de Mayagüez, se hizo a cargo de la investigación.