La jueza Angelis Reyes Padilla, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra Jorge Luis Molina Molina de 83 años, por cargos de amenaza, portación de un arma blanca y daños a la propiedad.

Surge de la investigación que el pasado lunes, en la calle Ernesto Santos del sector Guarico Viejo, en Vega Baja, presuntamente amenazó con un machete al perjudicado de 54 años, mientras éste realizaba labores de mecánica en su automóvil.

El sospechoso fue arrestado en la escena.

El caso fue consultado con el fiscal Roberto Hernández.

Molina prestó la fianza de $5,000, quedando en libertad.

La vista preliminar fue pautada para el 1 de junio.