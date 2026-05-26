La fiscal Ada Torres radicó esta tarde cargos criminales en ausencia por asesinato en primer grado, violación a varios artículos de la Ley de Armas y violencia doméstica contra Alexander Vega Medina, de 27 años, por el crimen de un joven el sábado pasado, en el complejo recreativo La Guancha, en ese municipio.

La jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, determinó causa en todos los delitos y expidió una orden de arresto con fianza de $1 millón 270 mil, reveló el director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, capitán Edgardo González.

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La investigación del agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, determinó que los hechos ocurrieron a las 8:45 p.m. mientras Jeremy Javier Castro Rodríguez, de 25 años, conversaba con una mujer quien era su expareja frente a un automóvil marca Toyota Corolla, color blanco, donde surgió una discusión que desencadenó en el asesinato.

La víctima, quien laboraba como obrero de la construcción, recibió 11 impactos de bala.

Vega Medina huyó del lugar y se llevó a la joven, dejándola posteriormente en libertad. Las autoridades no han logrado dar con su paradero.

Vega Medina tiene antecedentes penales por un caso de violencia doméstica en el año 2022, con otra pareja. No se reveló su disposición en el tribunal.

El capitán González exhortó al fugitivo a que se entregue a las autoridades. Si conoce de su paradero puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.