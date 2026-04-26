Las autoridades radicaron un cargo por maltrato a persona de edad avanzada contra una mujer de 28 años, identificada como Gabrielle M. Rivera Rivera, residente de Florida, tras una investigación que culminó en su arresto.

Según la pesquisa, los hechos ocurrieron el 24 de abril en horas de la tarde en el barrio Bajadero de Arecibo. Allí, la imputada llegó hasta la residencia de su padre, de 78 años, y mediante amenaza e intimidación presuntamente se apropió de un vehículo Toyota CH-R color gris, marchándose del lugar en el mismo.

El caso fue consultado con el fiscal Luis O. Martínez Otero, quien instruyó la radicación del cargo bajo el artículo 127A de maltrato a persona de edad avanzada. Posteriormente, la prueba fue presentada ante la jueza Mirna N. Soliván Plaud, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo.

La jueza determinó causa para arresto e impuso una fianza global de $15,000, la cual la imputada no prestó, por lo que fue ingresada en la cárcel de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 11 de mayo del año en curso.

El caso es investigado por el agente José J. Cabrera García, bajo la supervisión del sargento Jonathan Rodríguez Pérez.