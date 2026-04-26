Un hombre fue asesinado tras una discusión ocurrida en horas de la madrugada de hoy, domingo, en un negocio ubicado en la calle Delfín Olmo, intersección con la carretera PR-2, en Arecibo.

Según la información preliminar, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó un herido de bala en el lugar. Al llegar las autoridades, se informó que dentro del negocio Shangai se suscitó una discusión entre dos individuos, la cual continuó posteriormente en el exterior del establecimiento.

Fue entonces cuando uno de los individuos se le acercó al otro con un arma de fuego y le realizó varios disparos en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte en el acto.

PUBLICIDAD

La víctima fue identificada como Carlos Louis Santiago Maestre, de 30 años y residente de Utuado.

La investigación está a cargo del agente Alberto L. Arce Rosales, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Yolanda Acevedo Santiago.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El caso continúa bajo la investigación del agente Carlos Cruz Román, de la División de Homicidios del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, junto al sargento Adalberto Santiago Rivera y el fiscal Luis O. Martínez Otero.