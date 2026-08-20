Dos adultas mayores se querellaron tras ser víctimas de fraude con sus tarjetas bancarias esta semana en el condominio Villa Caparra Executive localizado en la carretera PR-2, en Guaynabo, según informó la oficina de Prensa de la Policía.

El primer caso reportado ocurrió el 17 de agosto, cuando de acuerdo con el relato de la perjudicada de 77 años, a eso de las 6:25 de la tarde, entró con su autorización un hombre que dijo llamarse “Ramón Rivera”, quien le solicitó que le entregara su tarjeta de débito de su banco para “actualizar” la misma ya que presuntamente se encontraba “defectuosa”.

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La mujer se percató ayer, miércoles, que se había usado su tarjeta para realizar distintas transacciones como giros postales a través del correo por la cantidad de $6,746.25.

Otra estafa fue denunciada por una residente de 71 años, a quien el 19 de agosto, mientras se encontraba en su residencia recibió varias llamadas y mensajes de texto, indicándole que había una alerta en su tarjeta y que estaría pasando un personal del banco para recogerla y cambiársela por una nueva.

Un hombre que se identificó como “Manuel Pérez”, presunto empleado de la institución bancaria, se presentó a su hogar donde ella le entregó la tarjeta y se marchó. Más tarde, la querellante recibió notificaciones de varias transacciones por la cantidad de $2,568.

Ambos casos serán referidos a la División de Robos, Fraudes y Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón.

Las autoridades advirtieron que ningún banco realiza este tipo de llamadas, visitas ni mucho menos solicita su información personal.