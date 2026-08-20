Septuagenario resulta con heridas graves tras ser atropellado en Arecibo
El conductor se detuvo en la escena.
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Un adulto mayor resultó herido de gravedad tras ser atropellado esta mañana en el kilómetro 2.4 de la carretera PR-663 del barrio Miraflores, en Arecibo.
Según surge de la querella radicada a las 10:42 a.m. de este jueves, Avelino Torres Rodríguez, de 59 años, conducía un automóvil marca Toyota Corolla, color vino, sin percatarse que el peatón cruzaba la carretera y lo arrolló, ocasionándole heridas de cuidado.
El peatón, que fue identificado como Luis F. Rodríguez Rosario, de 76 años y vecino de Arecibo, fue trasladado en una ambulancia aérea al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, debido a su condición.
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El agente Luis Rodríguez Torres, adscrito al Precinto 207 de Arecibo, investigó preliminarmente el accidente. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo continuarán con la pesquisa.