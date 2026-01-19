Un adulto mayor murió atropellado mientras cruzaba la carretera PR-3, frente al Hospital Universitario Federico Trilla en Carolina, alrededor de las 8:21 p.m. del domingo, informó la Policía de Puerto Rico.

El fallecido fue identificado como Wilfredo Colón López, de 76 años.

El vehículo involucrado fue una guagua GMC Envoy 2024, color vino, conducida por Ángel García Jorge, de 42 años. La investigación preliminar señala que el peatón cruzó la vía sin tomar las precauciones necesarias, lo que provocó el fatal accidente. Colón López murió en la escena.

García Jorge fue sometido a la prueba de alcohol, la cual resultó negativa (0.00%).

La pesquisa está a cargo del agente Alexander Gaztambide Franco, de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, junto al fiscal Carlos Peña.