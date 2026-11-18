Un conductor descrito como un adulto mayor murió durante la mañana de este miércoles luego de caer con su vehículo por un precipicio mientras transitaba por la carretera 174, en el barrio Mulas, en Aguas Buenas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar de las autoridades, el accidente fatal fue reportado a eso de las 9:15 a.m., a la altura del kilómetro 21.7 de la mencionada carretera.

La Policía indicó que las circunstancias en las que el conductor cayó por el precipicio permanecen bajo investigación. Como consecuencia del accidente, el hombre, que no ha sido identificado, sufrió heridas que le ocasionaron la muerte.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión a la fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.