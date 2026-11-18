Cargos criminales por fraude fueron presentados contra Ricardo Montes Crespo, de 49 años, propietario de un concesionario de autos en Dorado.

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, en coordinación con la Fiscalía, llevaron a cabo una investigación que culminó con la radicación de cargos contra Montes Crespo, residente de Toa Baja, por los delitos de fraude (artículo 202 b) y apropiación ilegal agravada (artículo 182) del Código Penal de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación realizada por la agente Fransheska Negrón, adscrita a la mencionada división, Montes Crespo, quien era propietario de un dealer de carros en Dorado, presuntamente, adquirió vehículos con deudas pendientes con entidades financieras, sin saldar los montos adeudados, y posteriormente los vendió con los gravámenes aún vigentes.

Ricardo Montes Crespo ( Suministrada )

El caso fue consultado con la fiscal Jennifer Reyes, quien presentó los cargos correspondientes.

La prueba fue presentada ante la jueza Miriam M. Stefan Acta, quien determinó causa para arresto por ambos delitos y fijó una fianza global de $5,000, la cual fue prestada.

El imputado fue fichado y quedó en libertad hasta la celebración de la vista preliminar.