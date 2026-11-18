Un escalamiento fue reportado la tarde del martes en el Colegio Jardín, ubicado en la urbanización River View, en Bayamón, donde alguien se apropió de dos computadoras y un proyector.

Según informó la Policía, el propietario del colegio denunció que una persona logró acceso al interior de uno de los salones y se llevó dos computadoras marca Lenovo y un proyector de techo.

La propiedad hurtada fue valorada en unos $2,800.

El agente Orlando López, adscrito al Precinto de Bayamón Norte, realizó la investigación inicial y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.